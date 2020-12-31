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İsrail hırsızlığı itiraf etti! "Vatandaşlarımız çalıyor" Otel odalarındaki ampul ve havluları valizlerle götürüyorlar

gazetesi, İsrailli turistlerin Dubai'de kaldıkları otellerin odalarındaki lamba, su ısıtıcı ve havlu gibi malzemeleri çaldığını itiraf etti. Özellikle körfez ülkelerine tatil amacıyla giden İsrailli turistlerin çoğunun valizleri otel çıkışında aranıyor. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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İsrail hırsızlığı itiraf etti! Vatandaşlarımız çalıyor Otel odalarındaki ampul ve havluları valizlerle götürüyorlar

gazetesi , Birleşik Arap Emirlikleri'nin () Duabi kentine ziyaret eden İsrailli turistlerin kaldıkları otellerdeki malzemeleri çaldığını yazdı.

DEDİKODU GÜNDEME GELMİŞTİ

Gazetenin Dubai'deki İsrailli bir iş adamına dayandırdığı haberde, ile arasında uçuşların başlamasının üzerinden bir ay gibi bir süre geçmesine rağmen, İsrailli turistlerin Dubai'deki otellerden eşya çaldıklarına ilişkin dedikoduların gündeme geldiği belirtildi.

VALİZLERİ ARANDI

Adının açıklanmasını istemeyen söz konusu uzun yıllardır BAE ile ticaret yaptığını dile getirerek, "Geçen ay her zaman ki gibi kalacağım otele geldiğimde, İsrailli turistlerin otelden ayrılmadan önce valizlerinin arandığını görünce şok oldum." dedi.

HAVLU, SU ISITICI VE LAMBA...

Bu aramaların şüphesiyle yapıldığını ifade eden iş adamı, "Birçok İsrailli turistin valizlerinden havlu, su ısıtıcısı, lamba gibi malzemelerin çıktığına şahit oldum. Halbuki bu malzemelerin fiyatları oldukça düşük." diye konuştu.

İLK KEZ ŞAHİT OLDU

Yine adı açıklanmayan Dubai'deki bir otel müdürü ise bugüne kadar çok sayıda farklı ülkelerden turisti görev yaptığı otelde ağırladıklarını dile getirirken, ziyaretçilerin odalarındaki eşyaları çaldığına ilk kez şahit olduğunu aktardı.

NORMALLEŞME ANLAŞMASI İMZALADILAR

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül'de 'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı. BAE'ye ait Flydubai firması kasım ayı sonunda Dubai ile Tel Aviv arasında direk uçuşlara başlamıştı.

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