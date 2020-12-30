İngiltere'de felaket çanları çalıyor! Nisandan bu yana can kaybında bir ilk yaşandı

24 NİSAN'DAN BU YANA İLK

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, günlük vaka sayısı düne göre yaklaşık 3 bin düşerek 50 bin 23'e yükseldi. Can kaybı ise artmaya devam ederek 981'e ulaştı ve böylece "24 Nisan'dan beri en yüksek ölüm sayısı" kaydedildi. Toplam can kaybı ise 72 bin 548'e çıktı.