İngiltere'de felaket çanları çalıyor! Nisandan bu yana can kaybında bir ilk yaşandı
İngiltere'de koronavirüsün başlangıcından bu yana kadar geçen sürede nisan ayından beri en yüksek günlük can kaybı sayısına erişildiği açıklandı. Ülkede en sıkı önlemleri içeren 4.aşamaya geçildiği belirtilirken, temel ürünlerin satılmadığı tüm ticari işletmelerin kapatılması kararlaştırıldı.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte 981 kişinin hayatını kaybetmesiyle "nisandan beri en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedildi.
RAPOR EDİLMEDİ Mİ?
İngiliz basını, can kayıplarının bu kadar fazla artmasında Noel tatili döneminde rapor edilemeyen sayıların şimdi işlenmesinden kaynaklanmış olabileceğini yazdı.
4.AŞAMAYA GEÇİLDİ
Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk olarak İngiltere'de görülen koronavirüsün daha hızlı buluşan bir türünün tüm ülkeye yayıldığını ve vakaların "hızla ikiye katlandığını" belirtti. Hancock, virüsün yayılmasını sınırlamak için katı kısıtlamaların uygulandığı yerlere yenilerin eklenmesine karar verildiğini de açıkladı.
TEMEL ÜRÜN SATAN YERLER DIŞINDAKİ DÜKKANLAR KAPATILACAK
Böylece İngiltere halkının yüzde 78'ini oluşturan yaklaşık 44 milyon kişi, ülkedeki en sıkı önlemleri içeren "4. aşama" kısıtlamalar altına alınmış oldu.
"Adı konulmamış karantina" olarak değerlendirilen 4. aşama kısıtlamalar, temel ürünlerin satılmadığı tüm ticari işletmelerin kapatılması, restoranların sadece paket servisi yapması, gerekli olmadıkça şehirler arası seyahat edilememesi ve tüm spor müsabakaların seyircisiz oynanmasını içeriyor.