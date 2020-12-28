Rusya'dan Bulgaristan'a diplomatik misilleme
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatın Bulgaristan tarafından sınır dışı edilmesinin ardından, Bulgaristanlı bir diplomatı misilleme olarak sınır dışı etti.
DÜNYA DHA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatın Bulgaristan tarafından sınır dışı edilmesinin ardından, Bulgaristanlı bir diplomatın misilleme olarak sınır dışı edildiğini açıkladı. Aralık ayının başında Bulgar yetkililer, bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.