Belçika'da korkunç olay! "Noel Baba" ziyareti sonrası 18 kişi öldü
Belçika'da yaşlıların kaldığı bakımevine düzenlenen "Noel Baba" ziyareti sonrasında koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti. Ziyaret nedeniyle 121 bakımevi sakininin hastanlandığı belirtildi. Belçika basınında daha önce yapılan haberlerde "Noel Baba" olarak yaşlıları ziyaret eden kişinin koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.
ÇOK SAYIDA VAKA VAR
Ülkenin kuzeyindeki Mol kasabasında bir bakım evini aralık ayı başında Noel Baba kıyafetli bir kişinin ziyareti sonrası 121 bakımevi sakini ile 36 çalışanın hastalandığı bildirildi.
ZİYARET SONRASI 18 KİŞİ ÖLDÜ
Mol kasabasının yetkilileri, ziyaretten sonra hastalanan kişilerden bugüne kadar 18'inin hayatını kaybettiğini belirtildi.Yetkililer, virüsün kaynağının tam olarak belirlenmesi için laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
HENÜZ ORTAYA ÇIKMADI
Mol kasabasının Belediye Başkanı Wim Caeyers, "Enfeksiyonların kaynağını belirlemek için yürütülen çalışmaların sonuçları henüz ortaya çıkmadı. Şu anda kaynağın kim olduğunu bilmek mümkün değil." dedi.
NE OLMUŞTU?
Daha önce "Noel Baba" olarak moral için yaşlıları ziyaret eden kişinin koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.Belçika basınındaki haberlerde, yaşlı bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlunun Noel Baba kıyafetleri giyerek beraberindeki birkaç yakınıyla bakımevi sakinlerini ziyaret ederek moral vermek istediği, ziyaretten birkaç gün sonra Kovid-19 vakalarının başladığı belirtilmişti.
Bakımevinde vakaların artması üzerine ortaya çıkan ziyaret gününe ait fotoğraflarda birçok kişinin maskesiz olduğu görülmüştü.