Belçika'da korkunç olay! "Noel Baba" ziyareti sonrası 18 kişi öldü

HENÜZ ORTAYA ÇIKMADI

Mol kasabasının Belediye Başkanı Wim Caeyers, "Enfeksiyonların kaynağını belirlemek için yürütülen çalışmaların sonuçları henüz ortaya çıkmadı. Şu anda kaynağın kim olduğunu bilmek mümkün değil." dedi.