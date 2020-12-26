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Belçika'da korkunç olay! "Noel Baba" ziyareti sonrası 18 kişi öldü

'da yaşlıların kaldığı bakımevine düzenlenen "" ziyareti sonrasında koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti. nedeniyle 121 sakininin hastanlandığı belirtildi. Belçika basınında daha önce yapılan haberlerde "Noel Baba" olarak yaşlıları ziyaret eden kişinin koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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'da yaşlıların kaldığı bakımevine moral için düzenlenen "" ziyaretinin ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 18 kişi yaşamını yitirdi.

ÇOK SAYIDA VAKA VAR

Ülkenin kuzeyindeki Mol kasabasında bir bakım evini aralık ayı başında Noel Baba kıyafetli bir kişinin ziyareti sonrası 121 sakini ile 36 çalışanın hastalandığı bildirildi.

ZİYARET SONRASI 18 KİŞİ ÖLDÜ

Mol kasabasının yetkilileri, ziyaretten sonra hastalanan kişilerden bugüne kadar 18'inin hayatını kaybettiğini belirtildi.Yetkililer, virüsün kaynağının tam olarak belirlenmesi için laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

HENÜZ ORTAYA ÇIKMADI

Mol kasabasının Belediye Başkanı Wim Caeyers, "Enfeksiyonların kaynağını belirlemek için yürütülen çalışmaların sonuçları henüz ortaya çıkmadı. Şu anda kaynağın kim olduğunu bilmek mümkün değil." dedi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce "Noel Baba" olarak moral için yaşlıları eden kişinin koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

Belçika basınındaki haberlerde, bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlunun Noel Baba kıyafetleri giyerek beraberindeki birkaç yakınıyla bakımevi sakinlerini ziyaret ederek moral vermek istediği, ziyaretten birkaç gün sonra Kovid-19 vakalarının başladığı belirtilmişti.

Bakımevinde vakaların artması üzerine ortaya çıkan ziyaret gününe ait fotoğraflarda birçok kişinin maskesiz olduğu görülmüştü.

Belçika'da korkunç olay! Noel Baba ziyareti sonrası 18 kişi öldü BELÇİKA'DA KORKUNÇ OLAY! "NOEL BABA" ZİYARETİ SONRASI 18 KİŞİ ÖLDÜ

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