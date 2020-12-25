Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: Başkan Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsız oldular

Tüm ülke genelinde olduğu gibi devletin Müslüman nüfusun yaşadığı yerlere de durmadan yatırımlar yaptığını vurgulayan Borisov, bu nedenle yaptığı her iş için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tebrik etmesinden siyasi rakiplerinin rahatsız olduğunu ifade etti.