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Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: Başkan Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsız oldular

Bulgaristan Başbakanı , ülkesi adına iyi işler yaptığı için Başkan 'ın kendisini kutlamasının siyasi rakiplerini kıskandırdığını ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: Başkan Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsız oldular

Müslümanların yoğun yaşadığı Blagoevgrad bölgesinde yol çalışmalarını yerinde inceleyen Bulgaristan Başbakanı , her tarafa yollar yaptığını dile getirdi.

Tüm ülke genelinde olduğu gibi devletin Müslüman nüfusun yaşadığı yerlere de durmadan yatırımlar yaptığını vurgulayan Borisov, bu nedenle yaptığı her iş için Başkan 'ın kendisini tebrik etmesinden siyasi rakiplerinin rahatsız olduğunu ifade etti.

Borisov, dini ve etnik aidiyeti ne olursa olsun tüm vatandaşlara eşit mesafede durduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin Kurultayına gönderdiği video mesajında da "Değerli dostum Başbakan Borisov'un liderliğinde korona virüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz" demişti.

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