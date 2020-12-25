Estetik yaptıranlara korona aşısı uyarısı! Dolgusu olanlarda iltihap yapıyor
Dünya genelinde koronavirüs aşı çalışmaları sürerken ortaya çıkan yeni yan etki endişeye neden oldu. ABD'de geliştirilen Moderna'nın Covid-19 aşısı, estetik yaptıranlarda ters tepti.
Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, aşı çalışmaları salgını bitirmek için umut vadediyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), önce Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıya, ardından da Moderna'nın korona aşısına acil kullanım onayı verdi. Ancak Moderna aşısı, ortaya çıkan yeni bir yan etkiyle gündeme geldi. Söz konusu aşının yüz dolgusu yaptıran kişilerde şişlik ve iltihaplanmaya yol açtığı belirtildi.
AJERJİ GEÇMİŞİ OLANLAR VURDURMASIN DENMİŞTİ
Beklenmedik yan etki ilk değil: Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere'de, iki sağlık çalışanında alerjik reaksiyonlar meydana gelmiş, uzmanlar ilk aşamada alerji geçmişi olanların aşı yaptırmamasını istemişti.
MODERNA, ESTETİK YAPTIRAN KİŞİLERDE YAN ETKİ YAPIYOR
Bir yan etki haberi de bu kez Moderna'nın aşısından geldi. New York Post'un haberine göre FDA Danışma Komitesi, aşının kozmetik yüz dolgusu gibi estetik müdahale yaptırmış kişilerde yan etki yaptığını duyurdu.
İLTİHAPLANMA VE ŞİŞKİNLİK
Klinik deneylerde ortaya çıkan yan etkiler, dolgu yapılan bölgede iltihaplanma ve şişlik olarak gözlemlendi.
İLTİHAPLANMA TEPKİSİ VERİYOR
Söz konusu etkinin bağışıklık sisteminin verdiği bir tepki olduğunu belirten Dr. Shirley Chi, "Aşı yapıldığında bağışıklık sistemi daha hızlı çalışmaya başlar. Bu süreçte bağışıklık sistemi vücutta doğal yollardan oluşmamış dolgu gibi maddelere karşı iltihaplanma gibi tepkiler verebilir" dedi.
DOKTOR ANLATTI
Dr. Chi, yan etki görülen gönüllülerden birine aşıdan 6 ay önce yanak dolgusu, diğerine ise dudak dolgusu yapıldığını ifade ederken, hastaların steroid ve anti-histamin tedavisiyle sağlıklarına kavuştuklarını vurguladı.