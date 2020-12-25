Estetik yaptıranlara korona aşısı uyarısı! Dolgusu olanlarda iltihap yapıyor

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, aşı çalışmaları salgını bitirmek için umut vadediyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), önce Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıya, ardından da Moderna'nın korona aşısına acil kullanım onayı verdi. Ancak Moderna aşısı, ortaya çıkan yeni bir yan etkiyle gündeme geldi. Söz konusu aşının yüz dolgusu yaptıran kişilerde şişlik ve iltihaplanmaya yol açtığı belirtildi.