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Libya'da hükümet ile Hafter milisleri arasında esir değişimi yapıldı

'da 5+5 , hükümet ile milisleri arasında 48 esir değişimi gerçekleştirdi. Askeri Komite Üyesi , esir değişiminin Trablus'un 417 kilometre güneyindeki Şuveyrif bölgesinde yapıldığını açıkladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020
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Libya'da hükümet ile Hafter milisleri arasında esir değişimi yapıldı

5+5 Ortak Askeri Komite Üyesi Muhtar Nakkasa, esir değişimi operasyonunun Trablus'un 417 kilometre güneyindeki Şuveyrif bölgesinde yapıldığını söyledi.

Nakkasa, operasyonun üyesi olduğu komitenin, Sabrata kentinden ileri gelenlerin ve Libya ordusuna bağlı güvenlik birliklerinin gözetiminde gerçekleştiğini dile getirdi.

Değişim operasyonunun güvenlik koordinatörü ve Sabrata Şehitleri Taburu Amiri Muhammed el-Omari ise "Operasyonda Hafter milislerine bağlı 33 esir karşılığında bize bağlı 15 asker değişimi yaptık." dedi.

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