ABD ve Rusya arasında aşı savaşı! Söylediği sözler sonrası ortalık karıştı
Ünlü Rus doktor ve televizyon sunucusu Aleksandr Myasnikov, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için geliştirdiği Sputnik V aşısının denenmediğini öne süren Batılı meslektaşlarını eleştirdi. Myasnikov Rus aşısı ile Pfizer'in aşıları arasında karşılaştırma yaptı. Myasnikov konuya ilişkin "ABD’nin aşısının ne kadar ‘kötü’ olduğu şeklinde bir tartışmaya girmek istemiyorum. Onlar gibi olmamak lazım. Fakat aynaya bakmalarını önermekten de geri duramayacağım” dedi.
Aleksandr Myasnikov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının denenmediğini öne süren Batılı meslektaşlarını eleştirerek, ABD'yi 'Aşı savaşını' durdurmaya ve gittikçe daha fazla can alan koronavirüse karşı mücadeleye odaklanmaya çağırdı.
TARTIŞMAYA GİRMEK İSTEMİYORUM
Myasnikov,"ABD'nin aşısının ne kadar 'kötü' olduğu şeklinde bir tartışmaya girmek istemiyorum.
Onlar gibi olmamak lazım. Fakat aynaya bakmalarını önermekten de geri duramayacağım" ifadelerini kullandı.
2002'DEKİ ÇALIŞMALARA DAYANIYOR
Pfizer'in aşısının çok kısa sürede ve tamamen yeni bir altyapı temelinde geliştirildiğine dikkat çeken Myasnikov, Sputnik V aşısının ise 2002'de yapılan çalışmalara dayandırıldığını, seleflerinin ise insanlar üzerinde klinik testlerle denendiğini vurguladı.
AŞI SAVAŞI DURDURULMALI
Myasnikov, ABD'ye 'aşı savaşını' durdurması ve gittikçe daha fazla can alan koronavirüse karşı mücadeleye odaklanması çağrısında bulundu.
N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin tescil sonrası faz 3 araştırmaları 40 bin kişinin katılımıyla Moskova'da devam ediyor.
TALİMAT VERMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede toplu aşılamanın bu hafta başlaması için talimat vermişti.
İSTEĞE BAĞLI YAPILIYOR
Önceliğin doktor, öğretmen ve diğer risk gruplarına uygulanan aşılama, ücretsiz ve isteğe bağlı olarak yapılıyor.
Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısı dünyanın birçok ülkesinde ilk onay alan aşı olmuştu.