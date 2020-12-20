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ABD ve Rusya arasında aşı savaşı! Söylediği sözler sonrası ortalık karıştı

Ünlü Rus doktor ve televizyon sunucusu , 'nın yeni tip (Kovid-19) salgınını önlemek için geliştirdiği Sputnik V aşısının denenmediğini öne süren Batılı meslektaşlarını eleştirdi. Myasnikov Rus aşısı ile Pfizer'in aşıları arasında karşılaştırma yaptı. Myasnikov konuya ilişkin "’nin aşısının ne kadar ‘kötü’ olduğu şeklinde bir tartışmaya girmek istemiyorum. Onlar gibi olmamak lazım. Fakat aynaya bakmalarını önermekten de geri duramayacağım” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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ABD ve Rusya arasında aşı savaşı! Söylediği sözler sonrası ortalık karıştı

, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda 'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının denenmediğini öne süren Batılı meslektaşlarını eleştirerek, 'yi ' savaşını' durdurmaya ve gittikçe daha fazla can alan koronavirüse karşı mücadeleye odaklanmaya çağırdı.

TARTIŞMAYA GİRMEK İSTEMİYORUM

Myasnikov,"ABD'nin aşısının ne kadar 'kötü' olduğu şeklinde bir tartışmaya girmek istemiyorum.

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Onlar gibi olmamak lazım. Fakat aynaya bakmalarını önermekten de geri duramayacağım" ifadelerini kullandı.

2002'DEKİ ÇALIŞMALARA DAYANIYOR

Pfizer'in aşısının çok kısa sürede ve tamamen yeni bir altyapı temelinde geliştirildiğine dikkat çeken Myasnikov, Sputnik V aşısının ise 2002'de yapılan çalışmalara dayandırıldığını, seleflerinin ise insanlar üzerinde klinik testlerle denendiğini vurguladı.

AŞI SAVAŞI DURDURULMALI

Myasnikov, ABD'ye 'aşı savaşını' durdurması ve gittikçe daha fazla can alan koronavirüse karşı mücadeleye odaklanması çağrısında bulundu.

N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği, dünyanın tescil edilen ilk aşısı olan Sputnik V'nin tescil sonrası faz 3 araştırmaları 40 bin kişinin katılımıyla 'da devam ediyor.

TALİMAT VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı , ülkede toplu aşılamanın bu hafta başlaması için talimat vermişti.

İSTEĞE BAĞLI YAPILIYOR

Önceliğin doktor, öğretmen ve diğer risk gruplarına uygulanan aşılama, ücretsiz ve isteğe bağlı olarak yapılıyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısı dünyanın birçok ülkesinde ilk onay alan aşı olmuştu.

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