ABD ve Rusya arasında aşı savaşı! Söylediği sözler sonrası ortalık karıştı

İSTEĞE BAĞLI YAPILIYOR

Önceliğin doktor, öğretmen ve diğer risk gruplarına uygulanan aşılama, ücretsiz ve isteğe bağlı olarak yapılıyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısı dünyanın birçok ülkesinde ilk onay alan aşı olmuştu.