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Son dakika: 20 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....

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Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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Son dakika: 20 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 20 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....

DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika:19 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiyede bugün koronavirüsten kaç kişi öldü? SON DAKİKA:19 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI AÇIKLANDI: TÜRKİYE'DE BUGÜN KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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