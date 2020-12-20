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Son dakika: Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Son dakika haberi... 'ın başkenti 'taki Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı yapıldı. Alınan bilgiye göre Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye 3 adet Katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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Son dakika: Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

'ın başkenti 'ta bulunan Yeşil Bölge'ye roketli saldırı yapıldı. Yetkililer, Bağdat Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ve Irak hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye 3 adet Katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırıya ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına konuşlandırılan hava savunma sistemi ile karşılık verildi.

Son dakika: Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı SON DAKİKA: IRAK'TA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE FÜZELİ SALDIRI

Irak'ta 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD'nin düzenlediği operasyon ile öldürülmesinin ardından ABD misyonları ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırılar arttı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırının sesi Bağdat'ın bazı bölgelerinden de duyuldu.



Atılan füzelerden bir kısmının Yeşil Bölge'ye yakın yerleşim yerlerine düştüğü ifade edildi.

Saldırıya ilişkin bazı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Irak makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD Bağdat Büyükelçiliğine daha önce birçok kez füzeyle saldırı düzenlenmiş, bu saldırıların İran'a yakın bazı Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.

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