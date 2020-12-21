Gana'da yeni kısıtlamalar getirildi
Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirildi.
Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildiğini belirtti. Akuffo-Addo, Noel kutlamaları sırasında ülkedeki tüm restoranlar, gece kulüpleri, barlar ve sahillerin açık olmayacağını ifade etti.
BİR SONRAKİ EMRE KADAR KAPALI KALACAK
Ülkenin kara ve deniz sınırlarının bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını kaydeden Akuffo-Addo, havalimanlarında da salgına karşı yeni önlemler alındığını söyledi.
GERİDE BIRAKILMAYACAK
Akuffo-Addo, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını yakında alacaklarını belirterek, "Sizi temin ederim, Gana aşılara erişimde geride bırakılmayacak." dedi.
Nijerya'da şimdiye kadar 54'e yakın Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 333 kişi hayatını kaybetti.