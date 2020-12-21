Gana'da yeni kısıtlamalar getirildi

BİR SONRAKİ EMRE KADAR KAPALI KALACAK

Ülkenin kara ve deniz sınırlarının bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını kaydeden Akuffo-Addo, havalimanlarında da salgına karşı yeni önlemler alındığını söyledi.

GERİDE BIRAKILMAYACAK

Akuffo-Addo, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını yakında alacaklarını belirterek, "Sizi temin ederim, Gana aşılara erişimde geride bırakılmayacak." dedi.

Nijerya'da şimdiye kadar 54'e yakın Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 333 kişi hayatını kaybetti.