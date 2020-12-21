21 Aralık 2020, Pazartesi
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Gana'da yeni kısıtlamalar getirildi

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Gana'da yeni kısıtlamalar getirildi

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildiğini belirtti. Akuffo-Addo, Noel kutlamaları sırasında ülkedeki tüm restoranlar, gece kulüpleri, barlar ve sahillerin açık olmayacağını ifade etti.

BİR SONRAKİ EMRE KADAR KAPALI KALACAK

Ülkenin kara ve deniz sınırlarının bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını kaydeden Akuffo-Addo, havalimanlarında da salgına karşı yeni önlemler alındığını söyledi.

GERİDE BIRAKILMAYACAK

Akuffo-Addo, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını yakında alacaklarını belirterek, "Sizi temin ederim, Gana aşılara erişimde geride bırakılmayacak." dedi.

Nijerya'da şimdiye kadar 54'e yakın Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 333 kişi hayatını kaybetti.

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