Yunanistan 18 Rafale savaş uçağı için Fransa'ya 2,3 milyar euro ödeyecek

TOPLAM 2,3 MİLYAR EURO ÖDEYECEKLER

Yunanistan'ın, 1,92 milyar euro karşılığında 6 adet yeni ve 12 adet ikinci el Rafale satın alacağını belirten Petsas, bu uçakların ekipmanları için de ayrıca 400 milyon euro ödeyeceklerini dile getirdi.