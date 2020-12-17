SON DAKİKA | ABD'de 17 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! 1 gün içinde 3469 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 245 bin 808 artışla 17 milyon 401 bin 787'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 469 artarak 314 bin 694'e çıktı.