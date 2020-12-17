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ABD'den siber saldırı uyarısı! ''Ciddi tehdit''

Geçtiğimiz günlerde resmi kurumlarına yönelik yapıldığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD ve Altyapı Ajansı (), ülkenin birçok resmi kurumuna yönelik siber saldırının "hükümet ve için ciddi tehdit" olduğunu açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2020
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ABD'den siber saldırı uyarısı! ''Ciddi tehdit''

'de Hazine, Ticaret, İç Güvenlik bakanlıkları başta olmak üzere birçok kuruma yönelik yapılan ve arkasında 'nın olduğu iddia edilen siber saldırının yankıları devam ediyor.

'dan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu saldırı, federal hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlere, önemli altyapı şirketleri ve diğer kuruluşlarına da ciddi tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu saldırı ile bilgisayarlara yerleştirilen "kötü niyetli yazılımların" kaldırılmasının zor bir süreç olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bilgisayarlardaki tehditlerden kurtulmak çok karmaşık ve zorlayıcı bir süreç olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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