ABD'den siber saldırı uyarısı! ''Ciddi tehdit''
Geçtiğimiz günlerde ABD resmi kurumlarına yönelik siber saldırı yapıldığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA), ülkenin birçok resmi kurumuna yönelik siber saldırının "hükümet ve özel sektör için ciddi tehdit" olduğunu açıkladı.
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CISA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu saldırı, federal hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlere, önemli altyapı şirketleri ve diğer özel sektör kuruluşlarına da ciddi tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.
Söz konusu saldırı ile bilgisayarlara yerleştirilen "kötü niyetli yazılımların" kaldırılmasının zor bir süreç olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bilgisayarlardaki tehditlerden kurtulmak çok karmaşık ve zorlayıcı bir süreç olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
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