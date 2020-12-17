Yaptırımlardan, Biden yönetimine birçok konuda çok önemli açıklamalarda bulunan ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Türkiye - ABD ilişkilerinin 1 yıl sonra rayına oturacağını belirtti.

YAPTIRIMLARIN AMACI TÜRKİYE'YE DEĞİL, RUSYA'YA ZARAR VERMEK!

Yaptırımlar meselesi konusunun çözülmesinden dolayı ben çok memnunum. Tabii ki ABD Kongresi'nin, ABD Başkanı'nın Türkiye'de birilerine S-400 satın alınması için yaptırımlar uygulamasından mutsuzum. Ama bunu atlattık ve bunlar çok ciddi şeyler değil. İçişleri Bakanlığı bu yaptırımı açıklama konusunda dikkatli davrandı ve Türkiye'ye zarar vermek amacı değil, Rusya'ya zarar vermek amacı taşıdığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN NÜFUZLU DOSTU ARTIK OLMAYACAK

Donald Trump gittikten sonra dünya üzerinde Türkiye'nin en nüfuzlu ve gerçek dostu artık sahnede olmayacak. Yani Trump aslında Türkiye'ye bir çeşit koruyucu, kalkan görevi görüyordu. Bu yüzden yasaları gözardı ederek yaptırımları uygulamadı. Yani tanım gereği, bir şekilde köprü vazifesi gören kişi artık yok Erdoğan için.

BIDEN'IN ERDOĞAN HAKKINDA SÖZLERİ TALİHSİZDİ!

Biden yönetiminin başında Türkiye – ABD ilişkileri biraz daha engebeli, biraz daha çalkantılı olabilir. Hepimizin hatırladığı gibi geçen yıl Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan olmamasını tercih edeceğini ve bir sonraki seçimi kaybetmesini istediğini söylemişti. Bence bu kıdemli bir siyasetçi politikası, çünkü çok talihsiz bir beyanattı.

1 YIL SONRA TÜRKİYE – ABD İLİŞKİLERİ GÜÇLENİR

İşler o yüzden biraz çalkantılı olabilir ama 1 yıl sonra ABD – Türkiye ilişkilerinin yeniden güçleneceğini göreceğiz.

JOE BIDEN İLE BERABER ÇALIŞTIM VE BUNU BİLİYORUM!

Çünkü Joe Biden ile birlikte çalışmış birisi olduğum için söyleyebiliyorum; Türkiye'nin stratejik öneminin farkında. Biden için NATO ABD'nin sarsılmaması gereken temel noktası ve milli güvenlik politikasının en önemli vesilesi. Ve Türkiye de NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü aynı zamanda Türkiye NATO'daki en önemli coğrafi konuma sahip.

BIDEN GÖREVE GELİNCE TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDECEK

Azerbaycan'da da Türkiye şunu gösterdi ki NATO'nun nasıl bir savaş verebileceğini, Türkiye tek başına gösterdi. Ve bana sorarsanız Biden bunu göreve gelince takdir edecek.

YAPTIRIMLAR ÇOK ÜZÜCÜ

İşlerin bu noktaya gelmesi benim için çok üzücü ama bu bir sürpriz de değil. Türkiye'deki birçok kişi bence şöyle düşünüyordu; 'Başkan Trump'la, Başkan Erdoğan arasındaki bağ bu yaptırımları engelledi.' Yaptırımları uygulayan Trump değildi, ABD Kongresi'ydi. Türk halkının şunu anlaması önemli, bu ne kadar üzücü ve şoke edici bir şey. Herhangi bir NATO müttefikinin bu noktada S-400 alma durumunda kalması üzücü bir şey. Bu sadece üzücü olmakla kalmıyor aynı zamanda da bilgelikten, akılcılıktan çok uzak bir NATO müttefiki için. Hele ki Türkiye için bunu yapmak. Rusya, Türkiye'yi ABD'den ve NATO'dan uzaklaştırmaya çalışırken, ABD'nin böyle bir hamle yapması çok üzücü.

Azerbaycan'ın tarihi bir zafer kazandığının altını çizen eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Bryza, Türkiye'nin Fransa ve ABD'nin Güney Kafkaslar'da oluşturduğu otorite boşluğunu tamamladığını kaydederek, Ermenistan tarafına yakın olan Rusya'ya rağmen zafere vesile olduğunu söyledi.

''AZERBAYCAN TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAFERİ''

Bu askeri zafer Azerbaycan'ın tarihindeki en büyüğüydü. 9 ve 10 Kasım'da imzalanan anlaşma bu askeri zaferi Azerbaycan tarihindeki en büyük diplomatik zafer haline de getirdi.

100 YIL SONRA İLK DEFA!

Bu anlaşma hem 7 bölgenin tamamını Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri Azerbaycan'a geri vermekle kalmıyor, aynı zamanda da çok büyük jeostratejik fırsatlar yaratıyor transatlantik toplum için. Türk Barış Gücü Kuvvetleri burada sahada olacak ve 100 yıldan sonra ilk defa Türk askeri kuvvetleri Güney Kafkaslar'da yer alıyor olacak.

''NATO'NUN ZAFERİ PAYLAŞTIĞI ANLAMINA GELİYOR''

Paris'te, Washington'da birçok kişi bunun iyi bir şey olmadığını düşünüyor olabilir ama ben Putin'in perspektifini merak ediyorum. Bu Türk kuvvetleri, NATO kuvvetleri aynı zamanda. Yani bu NATO'nun da Azerbaycan zaferini paylaştığı anlamına geliyor. Bu barış anlaşması aynı zamanda bütün sınırların açılmasını öngörüyor. Ermenistan – Türkiye, Azerbaycan – Türkiye arasındaki sınırların açılması; bölgesel iş birliğinin daha önce mümkün olmayan, son 30 yıldır söz konusu olmayan boyutta gerçekleşmesini sağlayacak büyük altyapı projeleri, belki karayolları, demiryolları gibi şeyler bize bunun çok büyük bir an olduğunu gösteriyor hem Azerbaycan hem de onun transatlantik dostları için.

''ZAMANINDA BELLİ TAVİZLER KONUSUNDA ANLAŞMIŞLARDI''

Buradaki sorun şuydu; Azerbaycan ve Ermenistan liderleri belli tavizler konusunda mutabık kaldılar. Fakat kendi vatandaşları bunu kabul etmeye hazır değildi. Yani daha fazla zamana ihtiyaç vardı bu detayların üzerinde çalışmak için. Ben çok istemiştim, o zaman benim dönemimde ister Bush, ister Obama gibi başkanlar olsun, Vladimir Putin'e dönüp ve o zamanki Fransa Cumhurbaşkanı'na dönüp şunu deselerdi keşke 'biz Azerbaycan ve Ermenistan başkanlarına kendi halklarını ikna etmek için yardımcı olalım.' deselerdi, bu çerçeveyle, barış karşılığı toprak anlaşması iyi bir anlaşmaydı ve tamamen uygulanmalıydı. Fakat bu ekstra baskı ya da destek ne ABD, ne Rusya ne Fransa başkanlarından gelmedi ve bu baştan kabul edilen çerçeve anlaşma hiçbir zaman sonuca ermedi.

PAŞİNYAN BAŞBAKAN OLUNCA ASIL SORUN BAŞLADI!

Nikol Paşinyan başbakan olunca asıl sorun başladı, çünkü kendisi bu formülü kenara attı. Toprak karşılığı barış çözümünü ortadan kaldırdı. Onun yerine dedi ki; 'benim politikam şu olacak, yeni bölgeler için yeni bir savaş çıkaracağım' ve bu savaşı da provoke etti. Bence şu anda stabilite için bu barış anlaşması çok önemli ve biz aracıların da 11 yıl önce iki tarafı ikna ettiğimiz anlaşmanın aynı

TÜRKİYE EŞİ GÖRÜLMEDİK BİR DESTEK VERDİ

Türk SİHA'ları çok büyük bir rol oynadı. Bu Türk SİHA'larıyla Türk'ün, Türkiye'nin yenilikçi stratejileriyle birlikte; bu İHA'lar ağır silah ateşiyle birleştirildi ve bu da tamamen bambaşka bir savaş yapma şekli ortaya koydu. Böylece ağır silahlar, mesela tankların eskisi kadar önemi olmadığı görüldü. Türkiye çok büyük rol oynadı, gerek teknolojisiyle, gerek taktikleri, gerek tavsiyeleriyle ve Türkiye, Azerbaycan'a eşi benzeri görülmedik bir destek sundu. Bu Temmuz ayında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan sonra

TÜRKİYE VE RUSYA BOŞLUĞU DOLDURDU, KAZANAN TÜRKİYE OLDU!

ABD ve Fransa, Güney Kafkasya'da bir boşluk yaratmıştı. Rusya bu boşluğun Ermenistan tarafını doldurdu, Türkiye de Azerbaycan tarafını. Biz şunu da ifade ediyoruz; Azerbaycan askeri çok başarılı ve kahramanca savaştı. 5-10 yıl boyunca çok ciddi reformlardan geçti Azerbaycan askeriyede Türk taktiklerini kullanabilecek şekilde.