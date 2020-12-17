ÜLKEDE İLK AŞI SAVAŞ GAZİSİNE

ABD'de Covid-19 aşısı olan ilk ABD Gazi İşleri Bakanlığı (Veterans Affairs) hastası olan İkinci Dünya Savaş Gazisi Margaret Klessens (96), aşının acil kullanım onayı almasından sadece birkaç gün sonra aşı olabildiğine şaşırdığını belirterek "İyileşmek için umudum var" yorumunda bulunmuştu.