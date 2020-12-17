İngiltere'de yeni vaka sayıları durdurulamıyor! Son 24 saatte 35 bin 383 kişinin Kovid-19 testi pozitif

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 35 bin 383 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının ise 1 milyon 948 bin 660'a ulaştığı belirtildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 532 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı da 66 bin 52'ye ulaştı.