Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19 depremi! Sayı 75 milyonu aştı...

1 milyon 277 bin 499 ile Meksika, 1 milyon 171 bin 854 ile Polonya ve 1 milyon 138 bin 530 ile İran izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 663 bin 592 kişi yaşamını yitirdi, 52 milyon 666 bin 808 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.