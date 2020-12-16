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Son dakika: ABD'den Türkiye açıklaması! Yaptırımlar iki ülke arasında uzlaşma fırsatı sağlayacak

Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı R. ABD'nin 'ye yönelik yaptırımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Cooper, yaptırımların iki ülke arasından uzlaşma fırsatı sağlayacağını belirtirken " Uzlaşma arayışında olmamak bizim çıkarımıza değildir." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika: ABD'den Türkiye açıklaması! Yaptırımlar iki ülke arasında uzlaşma fırsatı sağlayacak

Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı R. , 'ye yönelik ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarının iki ülke arasında "uzlaşma ve gidilecek yolları belirleme fırsatı sağlayacağını" söyledi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Cooper, New York Yabancı Basın Merkezi tarafından düzenlenen "Tercih Edilen Güvenlik Ortağı Olarak ABD: 2020'nin Önemli Noktaları ve 2021'e Bakış" konulu brifingde gazetecilere konuştu.

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TÜRKİYE YORUMU

'ye yönelik alınan yaptırımlar konusuna değinerek bu konuda başka alternatifleri kalmadığını savunan Cooper, "Yaptırımlar (ABD-Türkiye ilişkilerinde) yeni bir uzlaşı ve gidilecek yolları belirlemek için imkan sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

ÇABA GEREKTİREN BİR DURUM

Cooper, iki ülkenin müttefik olduğuna vurgu yaparak, "Birlikte olmak Türkiye'nin, ABD'nin ve NATO ittifakının en iyi çıkarına olan bir durumdur ve bu alanda uzlaşma aramak en iyisidir. Bu bizim ve Ankara'daki mevkidaşlarımız için biraz çaba gerektirecek bir durumdur." ifadelerini kullandı.

UZLAŞMAK ARAYIŞINDA OLMALIYIZ

Türkiye'nin uzun vadede müttefiki olarak kalmasını istediklerini vurgulayan Cooper, "ABD (Türkiye ile) yakın ikili ilişkileri sürdürmek istiyor. Tekrar ediyorum, bu alanda uzlaşma arayışında olmamak bizim çıkarımıza değildir." dedi.

ÇÖZÜMLER VAR

Cooper, "Bu alanda yapılması gereken işler var. Birlikte çalışılabilirlik ve müttefiklik noktasında sadece hava savunma perspektifine değil, Türkiye'ye entegre bir hava savunma perspektifine hitap edecek çözümler var." diye konuştu.

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