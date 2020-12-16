Son dakika: ABD'den Türkiye açıklaması! Yaptırımlar iki ülke arasında uzlaşma fırsatı sağlayacak

ÇABA GEREKTİREN BİR DURUM

Cooper, iki ülkenin müttefik olduğuna vurgu yaparak, "Birlikte olmak Türkiye'nin, ABD'nin ve NATO ittifakının en iyi çıkarına olan bir durumdur ve bu alanda uzlaşma aramak en iyisidir. Bu bizim ve Ankara'daki mevkidaşlarımız için biraz çaba gerektirecek bir durumdur." ifadelerini kullandı.