Vatikan'ın eski Başpiskoposu Ventura'ya 5 erkeğe cinsel saldırıdan hapis cezası verildi!

5 ERKEĞE CİNSEL TACİZ

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ceza Mahkemesi tarafından Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'ya cinsel saldırı suçundan 8 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Mahkeme, Ventura'yı 2018 ve 2019 yıllarında Paris'te görevli olduğu sırada 5 erkeğe cinsel tacizden suçlu buldu.