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Vatikan'ın eski Başpiskoposu Ventura'ya 5 erkeğe cinsel saldırıdan hapis cezası verildi!

’ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos nedeniyle 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Ventura'yı 2018 ve 2019 yıllarında Paris'te görev yaptığı dönemde 5 erkeğe cinsel tacizde bulunduğu konusunda suçlu buldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Vatikan'ın eski Başpiskoposu Ventura'ya 5 erkeğe cinsel saldırıdan hapis cezası verildi!

'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos 'ya suçundan 8 ay ertelenmiş hapis cezası verildi.

5 ERKEĞE CİNSEL TACİZ

'nın başkenti Paris'teki Ceza Mahkemesi tarafından Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'ya cinsel saldırı suçundan 8 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Mahkeme, Ventura'yı 2018 ve 2019 yıllarında Paris'te görevli olduğu sırada 5 erkeğe cinsel tacizden suçlu buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılar, Paris Belediye Binası'ndaki bir yetkilinin Ocak 2019'da Ventura'yı tacizle suçlaması ve belediye yetkililerinin şikayette bulunmasının ardından soruşturma başlatmıştı.

4 ERKEK DAHA

Soruşturmanın ardından 4 erkek daha benzer iddialarla Ventura hakkında suç duyurusunda bulundu. Sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmayan Ventura'nın suçlamaları reddettiği belirtildi.

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