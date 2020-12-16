Vatikan'ın eski Başpiskoposu Ventura'ya 5 erkeğe cinsel saldırıdan hapis cezası verildi!
Vatikan’ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura cinsel saldırı nedeniyle 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Ventura'yı 2018 ve 2019 yıllarında Paris'te görev yaptığı dönemde 5 erkeğe cinsel tacizde bulunduğu konusunda suçlu buldu.
Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'ya cinsel saldırı suçundan 8 ay ertelenmiş hapis cezası verildi.
5 ERKEĞE CİNSEL TACİZ
Fransa'nın başkenti Paris'teki Ceza Mahkemesi tarafından Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'ya cinsel saldırı suçundan 8 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Mahkeme, Ventura'yı 2018 ve 2019 yıllarında Paris'te görevli olduğu sırada 5 erkeğe cinsel tacizden suçlu buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcılar, Paris Belediye Binası'ndaki bir yetkilinin Ocak 2019'da Ventura'yı tacizle suçlaması ve belediye yetkililerinin şikayette bulunmasının ardından soruşturma başlatmıştı.
4 ERKEK DAHA
Soruşturmanın ardından 4 erkek daha benzer iddialarla Ventura hakkında suç duyurusunda bulundu. Sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmayan Ventura'nın suçlamaları reddettiği belirtildi.