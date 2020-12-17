Biden yönetiminde Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak? ABD'li eski Bakan Yardımcısı Bryza açıkladı

A Haber ekranlarına konuk olan ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, ABD Başkanı seçilen Joe Biden dönemiyle birlikte Türkiye - ABD ilişkilerinin hangi noktada olacağını değerlendirdi. İki ülkenin ilişkileriyle ilgili kritik yapan Bryza, yaptırımlarla da ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Yaptırımlardan, Biden yönetimine birçok konuda çok önemli açıklamalarda bulunan ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Türkiye - ABD ilişkilerinin 1 yıl sonra rayına oturacağını belirtti.

YAPTIRIMLARIN AMACI TÜRKİYE'YE DEĞİL, RUSYA'YA ZARAR VERMEK!

Yaptırımlar meselesi konusunun çözülmesinden dolayı ben çok memnunum. Tabii ki ABD Kongresi'nin, ABD Başkanı'nın Türkiye'de birilerine S-400 satın alınması için yaptırımlar uygulamasından mutsuzum. Ama bunu atlattık ve bunlar çok ciddi şeyler değil. İçişleri Bakanlığı bu yaptırımı açıklama konusunda dikkatli davrandı ve Türkiye'ye zarar vermek amacı değil, Rusya'ya zarar vermek amacı taşıdığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN NÜFUZLU DOSTU ARTIK OLMAYACAK

Donald Trump gittikten sonra dünya üzerinde Türkiye'nin en nüfuzlu ve gerçek dostu artık sahnede olmayacak. Yani Trump aslında Türkiye'ye bir çeşit koruyucu, kalkan görevi görüyordu. Bu yüzden yasaları gözardı ederek yaptırımları uygulamadı. Yani tanım gereği, bir şekilde köprü vazifesi gören kişi artık yok Erdoğan için.

BIDEN'IN ERDOĞAN HAKKINDA SÖZLERİ TALİHSİZDİ!

Biden yönetiminin başında Türkiye – ABD ilişkileri biraz daha engebeli, biraz daha çalkantılı olabilir. Hepimizin hatırladığı gibi geçen yıl Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan olmamasını tercih edeceğini ve bir sonraki seçimi kaybetmesini istediğini söylemişti. Bence bu kıdemli bir siyasetçi politikası, çünkü çok talihsiz bir beyanattı.

1 YIL SONRA TÜRKİYE – ABD İLİŞKİLERİ GÜÇLENİR

İşler o yüzden biraz çalkantılı olabilir ama 1 yıl sonra ABD – Türkiye ilişkilerinin yeniden güçleneceğini göreceğiz.

JOE BIDEN İLE BERABER ÇALIŞTIM VE BUNU BİLİYORUM!

Çünkü Joe Biden ile birlikte çalışmış birisi olduğum için söyleyebiliyorum; Türkiye'nin stratejik öneminin farkında. Biden için NATO ABD'nin sarsılmaması gereken temel noktası ve milli güvenlik politikasının en önemli vesilesi. Ve Türkiye de NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü aynı zamanda Türkiye NATO'daki en önemli coğrafi konuma sahip.

BIDEN GÖREVE GELİNCE TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDECEK

Azerbaycan'da da Türkiye şunu gösterdi ki NATO'nun nasıl bir savaş verebileceğini, Türkiye tek başına gösterdi. Ve bana sorarsanız Biden bunu göreve gelince takdir edecek.

YAPTIRIMLAR ÇOK ÜZÜCÜ

İşlerin bu noktaya gelmesi benim için çok üzücü ama bu bir sürpriz de değil. Türkiye'deki birçok kişi bence şöyle düşünüyordu; 'Başkan Trump'la, Başkan Erdoğan arasındaki bağ bu yaptırımları engelledi.' Yaptırımları uygulayan Trump değildi, ABD Kongresi'ydi. Türk halkının şunu anlaması önemli, bu ne kadar üzücü ve şoke edici bir şey. Herhangi bir NATO müttefikinin bu noktada S-400 alma durumunda kalması üzücü bir şey. Bu sadece üzücü olmakla kalmıyor aynı zamanda da bilgelikten, akılcılıktan çok uzak bir NATO müttefiki için. Hele ki Türkiye için bunu yapmak. Rusya, Türkiye'yi ABD'den ve NATO'dan uzaklaştırmaya çalışırken, ABD'nin böyle bir hamle yapması çok üzücü.