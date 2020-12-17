Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Belçikalı manken Marisa Papen için 7 yıl hapis istendi

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'den ayrıldığı için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Manken Papen, Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.