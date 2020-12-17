Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Belçikalı manken Marisa Papen için 7 yıl hapis istendi
Belçikalı manken Marisa Papen hakkında Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektirmesi ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz vermesi nedeniyle 7 yıla kadar hapis istendi. Papen'in 2018 yılındaki pozları nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı.
Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "hayasızca harekette bulunma" ve "müstehcenlik" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Hayasızca hareketler" ve "Müstehcenlik" suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
SERBEST BIRAKILMIŞTI
Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'den ayrıldığı için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Manken Papen, Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.