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Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Belçikalı manken Marisa Papen için 7 yıl hapis istendi

Belçikalı manken hakkında 'da çektirmesi ve Kapadokya'da üzerine yatarak vermesi nedeniyle 7 yıla kadar hapis istendi. Papen'in 2018 yılındaki pozları nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Belçikalı manken Marisa Papen için 7 yıl hapis istendi

'da çektiren ve Kapadokya'da üzerine yatarak veren Belçikalı manken hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "hayasızca harekette bulunma" ve "müstehcenlik" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Papen'in 2018'de 'ye gelerek Ayasofya Camisinde çıplak fotoğraf çektirmesi ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz vermesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlandı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Hayasızca hareketler" ve "Müstehcenlik" suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'den ayrıldığı için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Manken Papen, ve 'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.

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