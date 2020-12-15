AŞILANMA İÇİN YILLAR GEREKİYOR

ARD'nin, "O zaman çok geç olmayacak mı?" sorusuna ise Brochmeyer, "Dünyada nüfusun yüzde 50 ile 60'ının aşılanması zaten yıllar alacak. 10 yıl sonra bile aşılanmamış, aşılansa da yeniden bu hastalığa yakalanan milyonlarca kişi olacak. Şu anda bu kişileri tedavi için başka seçenek de yok. Biz ilaçla hastalıkların oranını düşürürsek, virüs tehdidinin çoğu da kaybolur" diye cevap verdi.