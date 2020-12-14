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Koronavirüs aşısında bir gelişme daha! Sputnik V aşısının nihai koruma oranını açıkladılar

'nden araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, V koronavirüs aşısının son verilerine ait sonuçları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Sputnik V koronavirüs aşısının nihai koruma oranının 91,4 olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Koronavirüs aşısında bir gelişme daha! Sputnik V aşısının nihai koruma oranını açıkladılar

Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile tarafından geliştirilen V koronavirüs aşısının nihai koruma oranı açıklandı. Yapılan açıklamada aşısının Covid-19'dan yüzde 91,4 koruma sağladığı belirtildi.

22 bin 714 kişi ile yapılan denemeler sonrasında 78 kişinin koronavirüs ile enfekte olduğu açıklanırken, 78 kişinin 62'sinin ise plasebo alan denekler olduğu belirtildi.

Gamaleya Enstitüsü direktörü Alexander Gintsburg, "2021'de Rusya'daki nüfusun çoğunu aşılayabileceğimize inanıyorum" dedi.

SONUÇLAR GEÇEN AY AÇIKLANDI

Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik-V koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri kasım ayında açıklanmıştı.

RDIF ve Gamaleya National Center'ın açıklamasına göre, 39 doğrulanmış vaka ve her iki doz aşıyı da olan 18,794 hastadan elde edilen yeni klinik test verilerine göre, Sputnik V aşısının 28. günde %91.4 etkili, 42. gündeyse %95'in üzerinde etkili olduğu görülmüştü.

ve AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının deneme sonuçlarına ilişkin rapor geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

İngiltere ve Brezilya'daki denemelere ilişkin sonuçlarda, aşının iki tam doz verilen gönüllülerde etkinliğinin yüzde 62 olduğu, ancak yarım ve ardından tam doz verilen başka bir katılımcı gruptaki etkinliğin yüzde 90 olduğu belirtildi.



Sonuçlar bir araya getirildiğinde, aşının genel etkililiğinin yüzde 70.4 olduğu belirtildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından belirlenen aşı etkililiğinin minimum yüzde 50'nin üzerinde olması kuralına dayanarak Oxford-AstraZeneca aşısının "etkili" olduğu ifade edildi.

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