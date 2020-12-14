Koronavirüs aşısında bir gelişme daha! Sputnik V aşısının nihai koruma oranını açıkladılar

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının deneme sonuçlarına ilişkin rapor geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.



İngiltere ve Brezilya'daki denemelere ilişkin sonuçlarda, aşının iki tam doz verilen gönüllülerde etkinliğinin yüzde 62 olduğu, ancak yarım ve ardından tam doz verilen başka bir katılımcı gruptaki etkinliğin yüzde 90 olduğu belirtildi.





Sonuçlar bir araya getirildiğinde, aşının genel etkililiğinin yüzde 70.4 olduğu belirtildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından belirlenen aşı etkililiğinin minimum yüzde 50'nin üzerinde olması kuralına dayanarak Oxford-AstraZeneca aşısının "etkili" olduğu ifade edildi.