İngiltere'den son dakika haberi: "Kovid-19'un daha hızlı bulaştığı yeni bir türü" tespit edildi

YENİ TÜRÜN NE KADAR ETKİLİ OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Londra ile Essex ve Hertfordshire'ın bazı bölgelerinin çarşamba günü 00.01'den itibaren en sıkı önlemlerin yer aldığı 3. kademeye geçeceğini açıklayan Hancock, bu yerlerde görülen artışta yeni türün ne kadar etkili olduğunu henüz bilmediklerini ifade etti.