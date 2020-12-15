Macron'un işkenceleri gün yüzüne çıktı

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Lafferière'nin paylaştığına göre o mektupta şu ifadeler kullanıldı: "Belhaf tesisinde yer alan sektörümüzün en önemli tesislerinden birinin, uluslararası hukuka aykırı şekilde sömürülmesi bizi endişelendiriyor. 2009 yılından bu yana devlet bu projeyi 216 milyon Euro'ya varan kredi garantisiyle destekledi. Bu nedenle, Fransız halkının kamu parasının Yemen'deki savaş suçlarında sorumluluğu olan BAE'ye dolaylı olarak bile katkıda bulunmasına müsamaha gösterilemez."