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Koronavirüs aşısı son durum | Sevindiren aşı gelişmesi! Son aşamaya geçtiler

Koronavirüs aşı haberleri son dakika... Dünya üzerinde milyonlarca insana bulaşan koronavirüse çare olacak aşı çalışmalarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Aşılama çalışmaları birçok ülkede başladı. Alman biyoteknoloji şirketi , yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı için klinik denemelerde son aşamaya geçildiğini bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Koronavirüs aşısı son durum | Sevindiren aşı gelişmesi! Son aşamaya geçtiler

Şirketten yapılan açıklamada, mRNA teknolojisine dayanan "CVnCoV" adlı aşı adayının faz 2b/3 çalışmalarına başlandığı belirtildi.



Açıklamada, aşının testleri için ilk gönüllünün kayıt olduğu belirtilerek, Avrupa ve Güney Amerika'daki denemelere 35 bin fazla kişinin katılacağına işaret edildi.



Avrupa Birliği (AB), CureVac firmasının Covid-19'a karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 405 milyon doz alımı sözleşmesi imzalamıştı.

NTV'nin haberine göre; Öte yandan, mart ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, merkezi Almanya'da bulunan CureVac'ın Covid-19 aşı çalışmalarını ABD'ye çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği öne sürülmüştü.



Alman hükümeti ise 15 Haziran 2020'de şirketin yüzde 23 hissesini 300 milyon euroya satın almıştı.



CureVac, mRNA tabanlı bir koronavirüs aşısı geliştirilmesine odaklanıyor. Şirketin, ABD'nin Boston kentinde de laboratuvarı bulunuyor.

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