Son dakika: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı

TSK'ya bağlı hudut birlikleri, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan Fransa uyruklu yabancı terörist savaşçıyı yakaladı. Hatay'da yakalanan teröristin kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hatay Reyhanlı'da bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. isimli bir şahıs yakalanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda şahsın Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran 'Fırkatul Gurba' isimli yapı içinde yer aldığı tespit edildi. Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan şahıs, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi."