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Kuş gribi belirtileri | Japonya'da alarmın rengi kırmızı! Kabus yeniden doğdu

| Japonya'da Shiga Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğinde toplu kuş gribi vakalarının tespit edilmesiyle ülkede salgından etkilenen eyalet sayısı 10'a yükseldi. Şimdiye dek itlaf edilen tavuk sayısı ise 3 milyona ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Kuş gribi belirtileri | Japonya'da alarmın rengi kırmızı! Kabus yeniden doğdu

Japonya'da 2018 yılının ardından ilk kez geçen ay ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları, bir eyalete daha sıçradı.

Kuş gribi belirtileri | Japonya'da alarmın rengi kırmızı! Kabus yeniden doğdu

Shiga Eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada Higashiomi'deki bir kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi salgınının tespit edildiği duyuruldu.

Kuş gribi belirtileri | Japonya'da alarmın rengi kırmızı! Kabus yeniden doğdu

Vakaların teyit edilmesinin ardından 10 bini aşkın tavuğun virüsün yayılma riski nedeniyle itlaf edildiği belirtildi.

Kuş gribi belirtileri | Japonya'da alarmın rengi kırmızı! Kabus yeniden doğdu

Tedbir amacıyla söz konusu tesise 10 kilometre mesafede bulunan çiftliklere de tavuk ve yumurta sevkiyatı sınırlaması getirildi.

Kuş gribi belirtileri | Japonya'da alarmın rengi kırmızı! Kabus yeniden doğdu

SALGIN 10 EYALETİ VURDU
Japonya'da 2018 yılından bu yana ilk kez geçen ay başında Kagawa'da doğrulanan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita, Wakayama ve Okayama eyaletlerine sıçramıştı.

Kuş gribi belirtileri | Japonya'da alarmın rengi kırmızı! Kabus yeniden doğdu

Son gelişme ile birlikte ülkede salgından etkilenen eyaletlerin sayısı 10'a yükselmiş oldu.

Kuş gribi belirtileri | Japonya'da alarmın rengi kırmızı! Kabus yeniden doğdu

Öte yandan geçen ay başından bu yana itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının 3 milyona ulaştığı belirtildi.

Kuş gribi belirtileri | Japonya'da alarmın rengi kırmızı! Kabus yeniden doğdu

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