Fransa sokakları yangın yeri: Ülke genelinde artan İslamofobi protesto edildi

Eylemcilerden Isabelle Audevard, güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddetini protesto ettiğini söyledi.

"Fransa'da on yıllardır uygulanan neo-liberal siyaset, sosyal devleti yok ediyor. Fransa sosyal devlet ve neo-liberal siyaset bize uygun değil." diyen Audevard, güvenlik yasa tasarısının Fransızların haklarını aramayı engellediğini belirtti. Audevard, "Güçle halka baskı uygulanıyor. İktidarın meşruiyeti kalmadı." ifadesini kullandı.