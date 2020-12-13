O ÜLKELER YAPTIRIMA KARŞI

Yunan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz gerilimi nedeniyle çağrısını yaptığı ağır yaptırımların ertelenmesinde bir dizi faktör rol oynadı.

Haberde, Almanya, İtalya ve İspanya'nın daha yumuşak bir çizgi izlenmesinde ısrar ettiği belirtildi. İtalya ve İspanya'nın yeni yaptırımlara özellikle olumsuz yaklaştığı, Avusturya'nın da Türkiye'ye karşı eleştirilerine rağmen daha yumuşak bir yaklaşımdan yana olduğu aktarıldı.