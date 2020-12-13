Avrupa ülkesinde hızlı sonuç veren kitler kullanılmaya başlanıyor: 67 farklı bölgede denenecek
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 447 vaka tespit edilirken, ülke genelinde pazartesi günü itibariyle hızlı sonuç veren koronavirüs testlerinin uygulanmaya başlanacağı da duyuruldu. İtalya'da ise koronavirüs salgınında son 24 saatte 484 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 64 bin 520'ye yükseldi.
İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 18 bin 447 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 849 bin 403'e yükseldi.
CAN KAYBI ARTIYOR
İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 18 bin 447 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 848 bin 403'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 144 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 64 bin 170'e yükseldi.
PAZARTESİ GÜNÜ UYGULANMAYA BAŞLAYACAK
2 Aralık'ta ulusal kısıtlamaların kaldırıldığı ve kademeli yerel kısıtlamaların yeniden uygulandığı İngiltere'de Pazartesi gününden itibaren en yüksek yerel kısıtlama bölgelerinde hızlı sonuç veren kitlesel Covid-19 testleri uygulanmaya başlayacak. Daha önce Liverpool'da pilot uygulaması denenen ve 20 dakika içinde sonuç veren Covid-19 testleri İngiltere'nin en yüksek seviye kısıtlamalarının uygulandığı 67 farklı bölgesinde denenecek.
"DUYGUSAL GEVŞEME"
İngiltere'de yerel kısıtlamalar devam ederken, Noel tatili nedeniyle 23-27 Aralık tarihleri arasında korona virüs kısıtlamaları ülke genelinde geçici olarak gevşetilecek. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, insanların "duygusal olarak" kuralların gevşetilmesine ihtiyacı olduğunu belirtti.
İTALYA'DA SON DURUM
İtalya'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 152 bin 697 testte 17 bin 938 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 843 bin 712'ye ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 484 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 64 bin 520'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 16 bin 270 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 686 bin 31'e yükseldiğini ifade etti.
DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 41'inin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 158'e düştüğünü duyurdu.