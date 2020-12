Avrupa ülkesinde hızlı sonuç veren kitler kullanılmaya başlanıyor: 67 farklı bölgede denenecek

CAN KAYBI ARTIYOR



İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 18 bin 447 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 848 bin 403'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 144 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 64 bin 170'e yükseldi.