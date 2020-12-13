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Son dakika: ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan veto! Sosyal medya hesabından duyurdu

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ’ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini edeceğini açıkladı. Trump, “Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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Son dakika: ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan veto! Sosyal medya hesabından duyurdu

ABD Başkanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan ve 740 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı edeceğini açıkladı.

SENATODAN GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ABD senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı 84-13 oyla kabul etmişti. Yasa tasarısı ayrıca, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini, Ukrayna'ya daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri işbirliğinin yasaklanmasını içeriyordu.

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VETO EDECEĞİM

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan yasa tasarısını veto edeceğini açıkladı. Trump, "Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim" dedi.

YASALAŞACAK

Başkan Trump'ın yasa tasarısını veto etmesi durumunda tasarı Senato ve Temsilciler Meclisi'ne geri gönderilecek. Trump'ın vetosu hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da üçte iki oyla geçersiz kılınabilirken, böyle bir durumda NDAA direk yasallaşacak. İki partinin desteği nedeniyle yasa birçok kişi tarafından "veto korumaya yakın" olarak görülüyor.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINI İSTİYOR

Öte yandan Başkan Trump, 1996 yılında Kongre tarafından İletişim Düzenleme Yasası'nın bir parçası olarak kabul edilen 230. kısmın feshini içermediği takdirde NDAA'yı imzalamayacağını bildirmişti. Bu bölüm, web sitesi yayıncılarına kullanıcılar tarafından gönderilen içeriğin sorumluluğundan muafiyet verirken, Başkan Trump, "ulusal güvenlik amaçları" nedeniyle bu bölümün yürürlükten kaldırılması istiyor.

ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırımı ne anlama geliyor? CAATSA'da hangi yaptırım maddeleri bulunuyor? ABD'NİN TÜRKİYE'YE "S-400 YAPTIRIMI" NE ANLAMA GELİYOR? CAATSA'DA HANGİ YAPTIRIM MADDELERİ BULUNUYOR?

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