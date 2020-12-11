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Azerbaycan'da 'savaş hali' sona erdi

'ın işgal ettiği toprakları geri almak için harekete geçen 'da tarafından "" kararı alınmıştı. Azerbaycan'ın şanlı zaferi ile sonuçlanan harekat sonrası "savaş hali"nin feshedildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Azerbaycan'da 'savaş hali' sona erdi

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ'daki savaş nedeniyle ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde uygulanan "savaş hali"nin feshedilmesi edilmesi kararı aldı.

Milli Meclis bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "savaş halinin feshedilmesi" yönündeki kararını onayladı.

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon başlattığı 27 Eylül'de, ülkede "savaş hali" ilan edilmişti.

"Savaş hali" devam ettiği sürede Azerbaycan vatandaşlarının ve ülkedeki yabancıların anayasal hak ve özgürlükleri ile mülkiyet hakları kısmen ve geçici olarak kısıtlanmış, bazı bölgelerde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

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