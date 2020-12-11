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Türksat 5A uydusu için müjde verildi! İşte Türksat 5A'nın uzaya fırlatılacağı tarih

uzaya gönderilmek için gün sayıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türksat 6A'nın Türkiye'yi haberleşme uydusunu üreten on ülke arasına sokacağın belirten Bakan Karaismailoğlu, 5A'nın bu ayın sonlarında fırlatılacağını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2020
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Türksat 5A uydusu için müjde verildi! İşte Türksat 5A'nın uzaya fırlatılacağı tarih

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " haberleşme uydumuzu, bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz" dedi.


Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz. Türksat 5B'nin uydu seviye testlerine başladık. 5A'yı da 2021 yılının ikinci çeyreğinde fırlatacağız. Türkiye'yi haberleşme uydusunu üreten on ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'nın, TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde TÜRKSAT mühendislerimizin da katılımı ile üretim ve entegrasyonu sürüyor. 6A'yı da 2022 yılında uzaya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKSAT 5A MENA BÖLGESİNİ DE KAPSAYACAK"

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 5A'nın şu anda hizmet veren haberleşme uydularını destekleyecek şekilde hizmet sunacağını, Türkiye'nin yanı sıra batısındaki ve doğusundaki ülkeler ile MENA Bölgesi denilen Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayacağını kaydetti.

Türksat 5A'nın yeni "Ku" frekans bandına sahip bir uydu olduğunu ve kapsama alanına Güney ve Orta Batı Afrika'yı dahil ettiğine dikkati çeken Şen, Türksat 5B'nin, Türksat 3A ve 4A uydularına yedek olacağını söyledi.

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