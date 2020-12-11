Türk gemisi serbest bırakıldı İtalyan balıkçıların aileleri harekete geçti

Libya'da tutsak İtalyan balıkçı Bernardo Salvo'nun eşi Cristina Amabilino, "Öfkeliyiz çünkü bizim yakınlarımıza Türklere gösterilenden farklı muamele ediliyor. Eşim ve diğerleri çalışmak için gitmişlerdi, bundan böyle vergi falan ödemiyoruz. Dışişleri Bakanı yakınlarımızı eve getirmeli. Kızgınız ve büyük protestolar düzenlemeye hazırız." ifadesini kullandı.

"KENDİMİZİ KORUMASIZ HİSSEDİYORUZ"

İtalyan balıkçıların tutsak edilmesi sırasında oradan kaçabilen ancak oğlu tutsak kalan ve aynı zamanda teknelerden birinin de sahibi olan Giuseppe Giacalone de "Beceriksizsin. Onlar (Türk gemisi) Tobruk'a 7 mil mesafedelerdi ve şu anda serbestler. Biz ise burada 102 gündür sesimizi duyurmaya çalışıyoruz." dedi.