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Son dakika | ABD BAE'ye F-35 satacak! Tüm engeller kaldırıldı

Son dakika haberi...Senato, 'nin New Jersey Bob Menendez, Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul ve Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy tarafından, BAE'ye F-35 dahil 23 milyar doları aşkın 4 paket silah satışını içeren onayına karşı sunulan iki karar tasarısını bugün oyladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Son dakika | ABD BAE'ye F-35 satacak! Tüm engeller kaldırıldı

Her iki tasarıda yapılan oylamada gerekli çoğunluğa ulaşamayarak, Senatodan geçemedi.

Senatör Menendez red kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bu tasarı bizim odaklanmamız gereken bir ulusal güvenlik endişesiydi. ABD'nin uzun vadeli güvenlik çıkarlarına yönelik ortada ciddi sorular var." diye konuştu.

1976'da çıkarılan Silah İhracat Kontrol Yasası, Kongre üyelerinde teklif edilen silah satışlarını reddetme hakkı veriyor.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Silahlı Kuvvetler Komiteleri, bir silah satışını sözlü veya yazılı olarak durdurabiliyor.

Geçen haftalarda, ABD'nin New York temsilcisi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ile 11 temsilci, BAE'ye F-35 uçaklarının satışını engellemek için Temsilciler Meclisine de yasa tasarısı sunmuştu.

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