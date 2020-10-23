BAE İsrail çıkarlarına hizmet için sınır tanımadı! Hz.Muhammed'e alçak iftira

Körfez'de 'normalleşme' adıyla başlayan İsrail açılımı kontrolden çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Veliaht Prens Muhammed bin Zayed'in ilk adımıyla başlayan ihanet yarışı, Peygamberimize (S.A.V.) kadar vardı. BAE'de Zayed'in sosyal medya tetikçisi olarak bilinen, sözde gazeteci/fenomen Hamad Al Mazrouei, İsrailli bir gazeteye röportaj vererek alçakça ifadelerle Peygamber Efendimiz'e (S.A.V.) suçlamalar yöneltti. Peygamber Efendimize 'Hayberde Yahudilere haksızlık etme' iftirasını atan Mazrouei, "Onları Medine'den kovdu. 629'da Medine'den ihraç edilen Hayber Yahudileri için İsrail'den özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT ÖDESİNLER

Bununla da yetinmeyen Mazrouei, Suudi Arabistan'a "Yahudilere tazminat ödeyin" çağrısı yaparak şunları söyledi: "Suudi Kralı Selman ve oğlu Muhammed bin Selman'ın başını çektiği Suudi yönetimini Yahudi örgütlerine tazminat ödemeye çağırıyorum. Paralarını, işlerini ve evlerini kaybettiler. Hicaz topraklarının sahibidirler. Suudi yönetimi şimdi bazı Yahudilere vatandaşlık vermeli ve onlara maddi tazminat ödemeli."

ZAYED DESTEK VERİYOR

Tepkiler üzerine önce bu sözlerinin sadece kendi fikirleri olmadığını, bu öneriyi Zayed'in emri ile gündeme getirdiğini ima eden mesajlar paylaşan Mazrouei, tepkiler daha da artınca de "Yanlış çeviri yapıldı" diyerek çark etmeye çalıştı. Röportajdan sonra İsrail'e giden Mazrouei, İsrailli ünlü isimler tarafından havalimanında kahramanlar gibi karşılandı.

IRKÇI TAKIMA DESTEK

Yeni Şafak'ın haberine göre; Körfez'deki ihanet yarışı Mazrouei'nin sözleri ile sınırlı değil. BAE'den bir grup iş adamı, Peygamberimiz'e ve Araplara hakaret eden ırkçı futbol takımı Beitar Jerusalem'e sponsor oldu. İsrail'in en ırkçı ve nefret dolu futbol takımı Beitar Jerusalem, bir Arap takımıyla her karşılamasında Hz. Muhammed'e hakareti alışkanlık haline getiren bir futbol takımı. Ortadoğu Yahudileri Mizrahiler'in kulübü olarak bilinen Beitar, ayrıca İsrail Premier Ligi'nde hiç Arap futbolcu oynatmamış tek kulüp olarak biliniyor.

KOSHER ŞARTI

Bir diğer skandala da Abu Dabi Turizm ve Kültür Dairesi imza attı. Daire İsrail ile varılan anlaşmadan sonra tüm otellerde Yahudilerin helal kabul ettiği ve "Kosher" olarak tanımlanan ürünlerin bulundurulmasını zorunlu hale getirdi.

İŞGALE FİİLİ DESTEK

Yayımlanan genelgede, "ülkeye gelecek tüm turistler için gerekli yiyecek ve içeceklerin temin edilmesinden emin olunmak istenildiği" ifade edildi. İş adamları da adeta ihanet için yarıştı. İsrail ve Dubaili tekstilciler iki ülke bayrakları ile defileler düzenlerken, bazı BAE şirketleri, işgal altındaki topraklarda Filistinlerinin evlerini yıkıp yeni yerleşim birimleri kuran İsrailli kurumlarla anlaşmalar yaptı.

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