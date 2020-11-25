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Birleşik Arap Emirlikleri son dakika | BAE Türkiye düşmanlığında sınır tanımadı!

Son dakika haber | Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 'dan itibaren aralarında ve 8 Arap ülkesinin de yer aldığı 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Birleşik Arap Emirlikleri son dakika | BAE Türkiye düşmanlığında sınır tanımadı!

Dubai Havaalanı Serbest Bölge Yönetimi "Dafza" tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen, Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Pakistan, Somali, Lübnan, Kenya, Tunus, Cezayir, Türkiye ve İran vatandaşlarına vize verilmesi askıya alındı.

AA muhabirine konuşan Dafza çalışanları alınan kararı doğrularken, bilgi eksikliği olduğunu ve söz konusu ülkelerden gelen bireysel taleplerin ayrı ayrı ele alınacağını aktardı.

Açıklamada askıya alma kararı için bir sebep belirtilmezken, 18 Kasım'da uygulamaya giren kararın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verilmedi.

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