İngiliz Financial Times'ta çarpıcı analiz: Türkler güçlendikçe BAE ittifak arıyor

"BAE'NİN EMELLERİNE ZARAR VERİLDİ"

Ankara'nın hamlesinin, Abu Dabi'nin Kuzey Afrika ülkesindeki emellerine ciddi şekilde zarar verdiğine dikkat çekildi.

"TÜRKİYE HER YERDE"

Bir Suudi yetkilinin, "Bölgedeki tehdit düzeyine bakarsanız, Türkiye çok hızlı bir şekilde öne çıktı. Her yerdeler." görüşüne yer verilerek, bununla birlikte İran'ın, Suudi Arabistan Krallığı'na doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinden rahatsız olan söz konusu yetkilinin, "Erdoğan'ın Dağlık Karabağ'a müdahalesi, bizimle bir ilgisi olduğu için değil, (Erdoğan'ın) nereye gittiğinin başka bir işareti olduğu için çok rahatsız edici." sözleri aktarıldı.