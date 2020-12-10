Tanzanya'da bir garip olay: Yemin metnini okuyamadı hayatının şokunu yaşadı!

Tanzanya'da Maden Bakanı Yardımcısı olarak atanan milletvekili Francis Ndulane, yemin metnini okuyamayınca koltuğuna oturamadan görevden azledildi.

DEFALARCA ÇABALADI AMA OLMADI

Tanzanya'da yeni açıklanan kabinenin üyeleri başkent Dodoma'da Devlet Başkanı John Magufuli'nin katılımıyla gerçekleşen törende yemin etti. Maden Bakanı Yardımcılığı görevine getirilen Kilwa Milletvekili Francis Ndulane, sahnede Magufuli'nin önünde yemin metnini okumak için defalarca çabalasa da bunu başaramadı.

YERİNE OTURMASI İSTENDİ

Devlet Başkanı Magufuli, metni okuyamaması sonrası Ndulane'den yerine oturmasını istedi.

ÖZGEÇMİŞİNE DE BAKILMIŞTI

Magufuli, tören sonrası yaptığı açıklamada, tüm adayların özgeçmişlerini atamadan önce gözden geçirdiğini ancak bugün yaşananlardan sonra Ndulane'nin değiştirileceğini belirterek, "Bu makamı düzgün bir şekilde yemin edebilecek birine vereceğim." dedi.

Tanzanya'da halk, devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için 28 Ekim'de oy kullanmış, seçimi iktidardaki Devrimci Parti (CCM) kazanmıştı.