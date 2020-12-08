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Son dakika | Muhsin Fahrizade nasıl öldü | İşte suikastın perde arkası

Son dakika | | İşte suikastın perde arkası...İran'ı yasa boğan Muhsin Fahrizade'nin ölümüyle ilgili sır perdeleri aralanıyor. Fadavi, Fahrizade suikastında uydudan kontrol edilen ve "yapay zekaya" sahip bir silahın kullanıldığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Son dakika | Muhsin Fahrizade nasıl öldü | İşte suikastın perde arkası

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi'nin basına yaptığı açıklamada, kasım ayında suikastla öldürülen nükleer bilim adamı Mohsen Fakhrizadeh'in 'uydu kontrollü akıllı sistemle donatılmış bir makineli tüfekle' öldürüldüğünü yazdı.

UYDU KONTROLLÜ AKILLI SİSTEM
İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi İran basınına verdiği demeçte, kasım ayında suikastla öldürülen nükleer bilim insanı Mohsen Fakhrizadeh'in yapay zeka ve "uydu kontrollü akıllı sistemle donatılmış bir makineli tüfekle" öldürüldüğünü söyledi.

Komutan Yardımcısı Fadavi, "Yerde hiçbir terörist yoktu ... Şehit Fakhrizadeh, kameralı gelişmiş bir silah ona odaklandığı sırada aracını kullanıyordu. Makineli tüfek, bir kamyonet üzerine yerleştirildi ve bir uydu tarafından kontrol ediliyordu" ifadelerini kullandı.

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