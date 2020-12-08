Son dakika: Ses hızını aşan ilk insan Chuck Yeager hayatını kaybetti | Charles Elwood Yeager kimdir?

Ünlü test pilotunun 17 yıllık eşi Victoria sosyal medya açıklamasında, "Derin bir üzüntü, size hayatımın aşkı General Chuck Yeager'in vefat ettiğini söylemeliyim. İyi yaşanmış inanılmaz bir hayat, Amerika'nın en mükemmel pilotu ve güç mirası, maceraları ve vatanseverliği sonsuza dek hatırlanacaktır" ifadesini kullandı.