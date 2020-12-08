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Çin aşısı ne kadar etkili? Ara sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... Çinli ’ın aşısının etkinliğinin ara veri sonuçları açıklandı. 'nın devlete ait ilaç şirketi tarafından yapılan açıklamada aşının etkinliğinin yüzde 97 olduğu belirtildi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Çin aşısı ne kadar etkili? Ara sonuçları açıklandı

firması PT tarafından yapılan açıklamada, Çin tarafından korona virüse karşı geliştirilen korona virüs aşı adayının yüzde 97 etkinlik gösterdiğini duyurdu.

Çin aşısı ne kadar etkili? Ara sonuçları açıklandı ÇİN AŞISI NE KADAR ETKİLİ? ARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Endonezya firması, Çin tarafından geliştirilen korona virüs aşısı 'ın ara sonuçlarda yüzde 97 etkinlik gösterdiğini duyurdu. Bio Farma Sözcüsü Iwan Setiawan, "Klinik araştırma ekibimiz, bir ay içinde elde edilen ara veriler aşı adayının yüzde 97 etkinlik gösterdiğini ortaya koydu" dedi.

Endonezya'nın devlet şirketi Bio Farma'nın Kurumsal İletişim Başkanı Iwan Telef ise etkinlik oranının bir aylık bir klinik araştırmanın ön verilerine dayandığını ve nihai oranın Ocak ayında kararlaştırılacağını söyledi.

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