Endonezya'nın devlet şirketi Bio Farma'nın Kurumsal İletişim Başkanı Iwan Telef ise etkinlik oranının bir aylık bir klinik araştırmanın ön verilerine dayandığını ve nihai oranın Ocak ayında kararlaştırılacağını söyledi.

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