03 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den son dakika Muhsin Fahrizade açıklaması: Suikastının ardında İsrail var!

ABD'den son dakika Muhsin Fahrizade açıklaması: Suikastının ardında İsrail var!

'li üst düzey bir yetkili, nükleer programının kilit ismi suikastının ardında 'in olduğunu ileri sürdü. İsrail'in tüm operasyonları konusunda önceden ABD'yi uyardığını ifade eden yetkili, söz konusu saldırı konusunda İsrail'in, ABD'ye önceden bilgi verip vermediğini açıklamadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
ABONE OL
ABD'den son dakika Muhsin Fahrizade açıklaması: Suikastının ardında İsrail var!

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir 'li yetkili, 'in İranlı bilim insanı 'ye düzenlediğini söyledi.

İsrail'in tüm operasyonları konusunda önceden ABD'yi uyardığını ifade eden yetkili, söz konusu saldırı konusunda İsrail'in, ABD'ye önceden bilgi verip vermediğini açıklamadı.

Tahran eski Büyükelçisi Bozkurt Aran: Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi diplomatik bir atak TAHRAN ESKİ BÜYÜKELÇİSİ BOZKURT ARAN: MUHSİN FAHRİZADE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DİPLOMATİK BİR ATAK

Yetkili, 'ın suikast konusunda İsrail'i suçladığı için saldırının bölgedeki ABD vatandaşlarına yönelik herhangi bir risk teşkil etmediğini belirtti.

İran'ın henüz Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını almadığı yorumunu yapan yetkili, Süleymani'nin yaklaşan ölüm yıl dönümü dolayısıyla İran'ın bir saldırı düzenleyebileceğinden endişe edildiğine dikkati çekti.

ABD'nin, Süleymani'nin ölüm yıl dönümü olan 3 Ocak'ta bir saldırı beklediğini ancak seçimi kazanan 'ın yemin törenine sadece iki hafta gibi bir süre kaldığı için Tahran'ın elindeki seçeneklerin sınırlı olduğunu savundu.

Yetkili, İran'ın ABD güçlerine veya vatandaşlarına yönelik bir saldırı düzenlemesinin, Biden'ın İran nükleer anlaşmasına geri dönme vaadini zora sokacağını belirtti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

İRAN SUİKASTIN ARDINDA İSRAİL'İN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

İran'ın nükleer programının mimarı olarak tanınan bilim insanı Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd bölgesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, suikastın arkasında İsrail'in olduğunu açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yönetiminin ABD Başkanı görevden ayrılmadan provokatif terör eylemleriyle bölgede kaos çıkarmayı hedeflediğine dikkati çekerek "İsrail'in tuzağına düşmeyeceklerini ve suikasta yanıtı uygun zamanda vereceklerini" açıklamıştı.

İsrail Başbakanı , Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

SON DAKİKA | İran’dan nükleer atak! Ruhani karşı çıkmıştı... SON DAKİKA | İRAN’DAN "NÜKLEER" ATAK! RUHANİ KARŞI ÇIKMIŞTI...
Son dakika: İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan öldürüldü SON DAKİKA: İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI MUSLİM SHAHDAN ÖLDÜRÜLDÜ
AB İran ile nükleer anlaşmanın sürdürülmesini istiyor | Josep Borrell'den önemli açıklamalar AB İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMANIN SÜRDÜRÜLMESİNİ İSTİYOR | JOSEP BORRELL'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA