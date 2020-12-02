ABD'den son dakika Muhsin Fahrizade açıklaması: Suikastının ardında İsrail var!

ABD'nin, Süleymani'nin ölüm yıl dönümü olan 3 Ocak'ta bir saldırı beklediğini ancak seçimi kazanan Joe Biden'ın yemin törenine sadece iki hafta gibi bir süre kaldığı için Tahran'ın elindeki seçeneklerin sınırlı olduğunu savundu.