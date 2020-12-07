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Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye'nin Azerbaycan'a iki helikopter bile veremediği o günleri böyle anlatmıştı

Türkiye son yıllarda yaptığı atılımlarla bölgede oyun kurucu ülke oldu. Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum 'nun eski ile konuşmasını anlattığı anısı Türkiye'nin son yıllardaki gelişimini adeta gözler önüne seriyor.

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Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye'nin Azerbaycan'a iki helikopter bile veremediği o günleri böyle anlatmıştı

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum 'nun eski ile konuşmasını anlattığı anısı Türkiye'nin son yıllardaki gelişimini gözler önüne seriyor.

Yenişafak'ta yer alan habere göre Muhsin Yazıcıoğlu, yıllar önce katıldığı bir yayında Elçibey ile olan anısında Türkiye'nin Azerbaycan'a iki helikopter verecek güçte olmadığı yılları şu şekilde anlatıyor:

"İki tane helikopter bile vermediler. Ben Kelbecer işgal edilir edilmez Azerbaycan'a gittim. Bir heyetle kendimiz oluşturup gittik. Sayın Elçibey'e 'Türkiye'den beklentiniz nedir?' diye sorduğumuzda o bize 'İki helikopter vermeyen bir ülkeden ne beklerim?' demiştir açıkça. "

BİR HELİKOPTER VEREMEYEN BİR TÜRKİYE

Yayında sunucunun dönemin başbakanı 'in "O kadar büyük bir helikopterimiz olsaydı verirdik" açıklamasını hatırlatması üzerine Yazıcıoğlu "Hayır saçma sapan bir sözdür. Çünkü Türkiye'nin oraya verebileceği helikopteri vardır. Çünkü onun istediği helikopter dağda kalmış yaşlıları yaralıları Ermeni katliamından kaçan ve ormanlarda sığınmış dağılmış olan insanları toplamak içindir. Savaşmak için de değil. Bunu bile yapamayan Türkiye..." cevabını veriyor.

Elçibey ise yıllar önce yaptığı bir başka konuşmasında Hocalı'da soykırım yaşanırken, eski Türkiye'nin o dönem Azerbaycan'ı nasıl yalnız bıraktığını savaş muhabiri Mithat Bereket'e anlatmıştı.

NEREDEN NEREYE!

Azerbaycan ve arasındaki çatışmalardan Azerbaycan'ın zaferle çıkarak yıllardır işgal altında olan bölgeleri geri alması Türkiye'nin artan bölgesel gücüne dikkat çekmiş dünya basınında İHA ve SİHA'ların başarısı günlerce konuşulmuştu. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gelişimi Azerbaycan ve Ermenistan çatışmalar boyunca sık sık hem hem Avrupa hem de ABD basınına konu olmuştu.

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