Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye'nin Azerbaycan'a iki helikopter bile veremediği o günleri böyle anlatmıştı

Yenişafak'ta yer alan habere göre Muhsin Yazıcıoğlu, yıllar önce katıldığı bir yayında Elçibey ile olan anısında Türkiye'nin Azerbaycan'a iki helikopter verecek güçte olmadığı yılları şu şekilde anlatıyor:

"İki tane helikopter bile vermediler. Ben Kelbecer işgal edilir edilmez Azerbaycan'a gittim. Bir heyetle kendimiz oluşturup gittik. Sayın Elçibey'e 'Türkiye'den beklentiniz nedir?' diye sorduğumuzda o bize 'İki helikopter vermeyen bir ülkeden ne beklerim?' demiştir açıkça. "