Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi! Ermenistan Türkiye'yi suçladı
Azerbaycan karşısında ordusu savaştan korkarak cepheden kaçan Ermenistan, Rusya ile temasa geçti. Türkiye'yi iftiralarıyla Rusya'ya şikayet eden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan, Azerbaycan'ın Türkiye'nin açık desteğiyle 27 Eylül'de savaşı başlattığını iddia etti.
Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin ardından Lavrov ve Ayvazyan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
AZERBAYCAN İLE DE GÖRÜŞÜLECEK
Ermenistan'ın Karabağ'da bulunan 7 bölgedeki işgalini sonlandıran 10 Kasım tarihli anlaşmanın önemine işaret eden Ayvazyan, "Bu geçici bir anlaşma değildi. Kan dökülmesini durduran ve ateşkes sağlayan önemli bir kilometre taşıydı." diye konuştu.
Karabağ sorununun çözümüne yönelik bazı ana konuların ise henüz çözülmediğini savunan Ayvazyan, "Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesinde durumun istikrara kavuşmasının ardından Azerbaycan ile görüşme yapacağız." dedi.
TÜRKİYE'YE SUÇLAMA
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan ise basın toplantısında doğrudan Türkiye'yi hedef alıp çizgiyi aşan cümleler kurdu. Ayvazyan, Lavrov'un yanında Azerbaycan'ın Türkiye'nin açık desteğiyle 27 Eylül'de savaşı başlattığını savundu.
Lavrov da Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmanın uygulanmaya devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık bir aydır ateşkesin fiilen uygulanmasından memnunuz, mülteciler geri dönüyor." ifadesini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Türkiye ve Rusya, Suriye, Libya ve Kafkasya'da etki alanlarını paylaşıyorlar." şeklindeki yorumunu da değerlendiren Lavrov, şöyle konuştu:
"AB'nin çağdaş bir şekilde davranacağını ve dünyayı etki alanlarına bölünmüş şekilde sunmaya çalışmayacağını umuyorum. Bir çatışmanın çözümüne dürüstçe katılım olursa, herkes için yeterli alan olacaktır. Bu katılım bazı jeopolitik faydalar ve üçüncü tarafların faydası için çıkar elde etme uğruna olmamalıdır. Türkiye, Rusya ve İran, Suriye krizi konusunda adım atmadan önce bu konuda hiç kimse adım atmamıştı. Kafkasya ise Rusya, Türkiye ve İran'ın komşu bölgesidir. Burada olanlara kayıtsız kalmamız mümkün değildir."