Ermeni işgalinden 3 Ekim’de kurtarılan Talış köyü görüntülendi





Asker Oruçeli Fetelizade, "Kardeşlerimizin intikamını almak için orduya katıldım. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Şehit annelerinin ellerinden öpüyorum. Kendi oğlunuz ölse bile sizin bizin gibi evlatlarınız var. Biz savaşta Allah diyerek hep ilerliyorduk ve dinsizlere dinimizin, imanımızın hep yaşayacağını gösterdik. Burada Ermeniler yaşıyordu. Biz savaştık ve galip geldik. Başkomutanımıza teşekkür ediyorum. O her zaman bizim yanımızda" diye konuştu.