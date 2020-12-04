Ermenistan zorunlu kabul etti! Türkiye'deki 4 ilin lehine olacak yeni harita şekilleniyor

Laçın kent merkezi, derinliği 5 kilometre olarak belirlenen koridorun içinde kaldığı için burada da 3 yıl boyunca Rus unsurlar bulunacak. Bu yolun 3 yıl içinde kent merkezinin dışına çıkartılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Aliyev'in daha kısa sürede tamamlanacağını söylediği yolun kullanıma açılmasıyla Laçın kent merkezindeki Rus askerlerinin görevleri tamamlanmış olacak.

Ermenistan'tan Hankendi'ne giden yol, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı ve kontrolüne aldığı Şuşa merkezinden geçiyor. Ateşkes gereği bu yol da şehir dışına çıkartılacak. Hankendi'nde yaşayan Azerbaycan vatandaşı Ermeniler, yapılacak çevre yoluyla Ermenistan'a gidip gelebilecek. Gelecek dönemde giriş çıkışların kontrolü Azerbaycan tarafından yapılacak.