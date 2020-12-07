Son dakika: İran ABD yaptırımları nedeniyle korona virüs aşısı alamıyor

Hemmeti, ABD yaptırımlarının ilaç sektörünü kapsamadığına ilişkin açıklamaların doğru olmadığını belirterek, "Bazı ülkeler bilerek veya bilmeyerek ABD'nin İran'a yönelik insani olmayan yaptırımlarını sözde ilaç sektörünü kapsamadığı için savunuyorlar. Bu doğru değil" ifadesini kullandı.